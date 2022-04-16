Уряд Японії надасть Україні допомогу у розмірі 13 млрд єн ($100 млн). Про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні на засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги у розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни, нашого народу.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у березні повідомив, що Токіо надасть Києву фінансову підтримку у розмірі $100 млн.

Нагадаємо, що вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримають від ООН по 2200 грн щомісяця впродовж трьох місяців на кожного члена родини. Малозабезпечені пенсіонери-переселенці отримуватимуть додатково по 2200 грн.