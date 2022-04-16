У Херсонській області протитанковий ракетний комплекс "Корсар" 28 омбр знищив три російських "Тигра" та одну БМП-3. Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Поки російські бронемашини горіли внаслідок удару ЗСУ, екіпаж ще намагався врятуватись втечею. Однак, шансів вижити в них вже не було.

Один БМП-3 та три броньовані автомобілі "Тигр" рушили з тимчасово окупованого села в бік базування українських військ. Українські бійці не стали розбиратись з якою метою їхали окупанти. Українські професіонали підпустили ворога ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів.

Завдяки спритним рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників "Корсар" - БМП та "Тигри" спалахнули чотирма яскравими смолоскипами.

Окрім того, рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет, ще спробували врятуватись з палаючої техніки, але українські військові знищили їх.