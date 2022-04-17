Вокаліст гурту O.Torvald вступив до ЗСУ [ Редагувати ]
Український артист Женя Галич, який є вокалістом гурту O.Torvald, вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу країну від російських окупантів. Євген поділився цією новиною в своєму Instagram.
Женя приєднався до лав ЗСУ. Женю, надавай там окупантам по зубах!
Він оприлюднив знімок, на якому постав у військовій формі і зі зброєю в руках.
Батько Галича був військовим. Тому музикант не роздумуючи відправився захищати свою Батьківщину.
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