"Я б віддала своє життя": Злата Огнєвіч готова на жертви заради українців [ Редагувати ]
Злата Огнєвіч зовсім недавно ділилася своїми планами на заміжжя після закінчення війни, проте зараз зробила дуже сміливу заяву.
У своїх соціальних мережах співачка щодня пише заклики про допомогу та деблокаду міста Маріуполя, яке на сьогодні є однією з найгарячіших точок в Україні, там знаходяться сотні мирних жителів та бійців української армії.
В одній із Insta-stories Злата заявила, що готова була б пожертвувати собою заради життя тисячі українців.
"Звичайно, утопія так думати... Але я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі. Якби тільки це було можливо... Ось так мені боляче", – написала виконавиця.
Огнєвіч упевнена, що якщо незабаром не відбудеться звільнення міста, то на Україну чекає "кривава і жахлива трагедія", яку ніхто з українців ніколи не зможе забути.
Наразі виконавиця намагається допомогти бійцям ЗСУ та українським волонтерам, які щодня борються за вільну Україну.
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