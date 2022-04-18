На Дніпропетровщині ворожа ракета влучила у дачні будинки - голова ОВА [ Редагувати ]
Ворожа ракета поцілила у дачні будинки в Дніпровському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Дніпропетровщина 18 квітня 13.40 Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла - пошкоджені мережі. Працюють електрики. Ніяких військових там ніколи не було.
Також повідомляють про удари по Дніпру. У мережі публікують кадри задимленого міста.
Нагадаємо, що зранку окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині. Загинули семеро людей, 11 отримали поранення.
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