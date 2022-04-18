Ворожа ракета поцілила у дачні будинки в Дніпровському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Дніпропетровщина 18 квітня 13.40 Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла - пошкоджені мережі. Працюють електрики. Ніяких військових там ніколи не було.

Також повідомляють про удари по Дніпру. У мережі публікують кадри задимленого міста.

Нагадаємо, що зранку окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині. Загинули семеро людей, 11 отримали поранення.