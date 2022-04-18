Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на те, що путін підписав указ щодо присвоєння бригаді, яка причетна до Бучі, звання "гвардійська". Заявив, що голова Кремля сміється світові в обличчя.

Про це пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини Росія в Україні геноцидом, Росія продовжує сміятися світу в обличчя. Путін присвоїв почесне гвардійське звання бригаді, яка перебувала в Бучі. "За героїзм і відвагу", - йдеться в указі. У вбивствах дітей та гвалтуванні жінок, треба розуміти?", - пише Подоляк.