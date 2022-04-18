Ольга Цибульська показала зруйнований дім батьків в Ірпені [ Редагувати ]
Артистка Оля Цибульська поділилася моторошними кадрами оселі її батьків у Ірпені, точніше, тим, що лишили він неї російські загарбники.
"Це дім моїх батьків в Ірпені.Точніше те, що було домом. Я дивилась ці фото,відео і плакала. Ридала, бо вони могли бути там.Ті дні, коли не було зв’язку під окупацією орків і відсутність розуміння чи вони живі - найстрашніші", - зізналася Оля, подякувавши людям, які допомогли її батькам виїхати.
"Такою стала оселя батьків Олі після приходу "руського міра". Вони живі! Це найголовніше. Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають за заслугами. А дах над головою буде відбудований державою. Україною, в яку я вірила, вірю і буду вірити", - додала співачка.
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