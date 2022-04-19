"У ворога десятки втрат": Гайдай про ситуацію у Луганській області [ Редагувати ]
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація в регіоні загострюється. Він заявив, що українські військові тримають оборону, а ворог несе втрати.
"Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, Попасній. У ворога десятки втрат у ворога, наші бійці підбили безпілотник "Орлан-10", важку техніку", - зазначив Гайдай.
За його словами, кількість атак та їх інтенсивність значно зросла, проте окупанти не мають успіху.
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