На Луганщині Збройні сили України вночі відбили наступ росіян у Рубіжному та Попасній. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У ворога десятки втрат, наші бійці підбили безпілотник "Орлан-10" та важку техніку.

Генштаб у ранковому зведенні повідомляв, що на території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Нагадаємо, що на Луганщині внаслідок обстрілів знеструмлено 215 населених пунктів.