Через обстріли російських окупаційних військ на Луганщині була пошкоджена високовольтна лінія, внаслідок чого знеструмлено 215 населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація критична - світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується.

Від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60% припадають на Донеччину та Луганщину. Основна причина зупинки цих ГРС - пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.

Нагадаємо, що евакуація в Луганській області продовжиться, незважаючи на обстріли.