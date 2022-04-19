Угорщина, Австрія та Німеччина виступають проти ембарго на російський газ

Угорщина не підтримуватиме санкції проти російських нафти та газу. Пор це на брифінгу заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Ми не підтримаємо санкції проти російської нафти та газу. Постачання російського газу до Угорщини здійснюються без перебоїв.

Раніше Угорщина заявляла, що готова платити за газ у рублях.

Читайте також Єврокомісія вирішила, що оплата в рублях за російський газ буде порушенням санкцій

Прем'єр-міністр Австрії Карл Нехаммер раніше заявляв, що Угорщина, Австрія та Німеччина виступають проти ембарго на російський газ. На його думку, це зашкодить самій Європі.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйден повідомляла, що в рамках шостого пакету санкцій проти Росії ЄС обговорює обмеження для енергетичного та військово-промислового комплексу Росії. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що відмова від нафти та газу з Росії ще обговорюється.