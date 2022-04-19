Угорщина не підтримає санкції проти російської нафти та газу [ Редагувати ]
Угорщина не підтримуватиме санкції проти російських нафти та газу. Пор це на брифінгу заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Ми не підтримаємо санкції проти російської нафти та газу. Постачання російського газу до Угорщини здійснюються без перебоїв.
Раніше Угорщина заявляла, що готова платити за газ у рублях.
Прем'єр-міністр Австрії Карл Нехаммер раніше заявляв, що Угорщина, Австрія та Німеччина виступають проти ембарго на російський газ. На його думку, це зашкодить самій Європі.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйден повідомляла, що в рамках шостого пакету санкцій проти Росії ЄС обговорює обмеження для енергетичного та військово-промислового комплексу Росії. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що відмова від нафти та газу з Росії ще обговорюється.
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Європейська комісія дійшла висновку, що оплата за постачання газу в рублях, як цього вимагає росія, буде порушенням санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з висновками Єврокомісії.
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