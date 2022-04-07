Угорщина не підтримає будь-які санкції проти російського газу, нафти та атомної енергетики. Оскільки для Будапешта це буде "червоною лінією". Про це повідомляє глава МЗС країни Петер Сійярто.

Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти та газу, а запровадження будь-яких санкцій на діяльність, пов'язану з ядерною енергетикою, теж є "червоною лінією" для Угорщини.

Він також заявив, що в середу Угорщина отримала першу партію палива для АЕС "Пакш" із росії. Його передали повітрям, "оскільки через війну в Україні доставка залізницею стала неможливою".