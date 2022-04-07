МЗС Угорщини не підтримає санкції проти газу та нафти росії [ Редагувати ]
Угорщина не підтримає будь-які санкції проти російського газу, нафти та атомної енергетики. Оскільки для Будапешта це буде "червоною лінією". Про це повідомляє глава МЗС країни Петер Сійярто.
Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти та газу, а запровадження будь-яких санкцій на діяльність, пов'язану з ядерною енергетикою, теж є "червоною лінією" для Угорщини.
Він також заявив, що в середу Угорщина отримала першу партію палива для АЕС "Пакш" із росії. Його передали повітрям, "оскільки через війну в Україні доставка залізницею стала неможливою".
по темі
У середу, 6 квітня, США оголосять про нові санкції проти росії
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розкрила вміст п'ятого пакета санкцій проти росії
У вівторок, 29 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до данців і до всієї демократичної спільноти світу
В четверг, 24 марта, Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц из России
Обсуждается возможность введения эмбарго на российскую нефть