росія готує примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей - розвідка [ Редагувати ]
росія планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової "мобілізації". Після її проведення ФСБ РФ планує кинути "мобілізованих" українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців.
Для проведення "референдумів" завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат. В дні "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.
Вказана спецоперація переслідує наступні цілі:
- Знищення представників українського етносу;
- Проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами".
Нагадаємо, що в окупованому Ізюмі на Харківщині росія почала примусову мобілізацію.
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