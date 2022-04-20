На Київщині двоє лісників підірвалися на міні, один загинув [ Редагувати ]
На Київщині двоє лісників підірвалися на міні: один загинув, іншого госпіталізували.
Трагедія сталася 19 квітня. Двоє працівників лісгоспу їхали на автомобілі до лісництва для завантаження та вивезення лісопродукції. Під час руху лісовою дорогою вони натрапили на протитанкову міну.
Водій вантажівки загинув, інша людина в салоні отримала травми.
Нагадаємо, що на днях аналогічна трагедія сталася в Ірпені, де на міні підірвалася вантажівка.
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