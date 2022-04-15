На Київщині окупанти завдали три ракетних удари, пошкоджено завод "Візар" (фото) [ Редагувати ]
У п’ятницю, 15 квітня, російські війська завдали три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Тільки сьогодні було нанесено три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах.
Голова ОВА рекомендував мешканцям Києва, які виїхали, відкласти своє повернення "на більш спокійні часи".
Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні.
Вночі жителі Києва та області чули гучні вибухи. По Київщині окупанти випустили кілька ракет, працювала протиповітряна оборона.
За даними AFP, пошкоджено машинобудівний завод "Візар" у Вишневому. У міноборони рф стверджують, що вразили завод з ремонту ракетних протикорабельних комплексів.
Наслідки ударів по "Візару"
Нагадаємо, що рашисти погрожують ракетними ударами по Києву.
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