У п’ятницю, 15 квітня, російські війська завдали три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Тільки сьогодні було нанесено три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах.

Голова ОВА рекомендував мешканцям Києва, які виїхали, відкласти своє повернення "на більш спокійні часи".

Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні.

Вночі жителі Києва та області чули гучні вибухи. По Київщині окупанти випустили кілька ракет, працювала протиповітряна оборона.

За даними AFP, пошкоджено машинобудівний завод "Візар" у Вишневому. У міноборони рф стверджують, що вразили завод з ремонту ракетних протикорабельних комплексів.

Наслідки ударів по "Візару"

Нагадаємо, що рашисти погрожують ракетними ударами по Києву.