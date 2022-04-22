Міжнародна федерація плавання (FINA) усунула на 9 місяців від участі у змаганнях під своєю егідою дворазового олімпійського чемпіона з плавання Євгена Рилова. Про це йдеться в заяві федерації.

Усунути Євгена Рилова (Росія) від участі у всіх змаганнях і заходах, організованих або санкціонованих FINA, включаючи будь-які міжнародні змагання, що значаться в календарі FINA, строком на дев'ять місяців.

Дисциплінарну справу щодо спортсмена відкрили через його участь у мітингу-концерті в московських "Лужниках" 18 березня на честь восьмої річниці окупації Криму, а також на підтримку вторгнення до України.

Після мітингу з Євгеном Риловим розірвав спонсорський контракт виробник екіпіровки для плавання Speedo.

Нагадаємо, що російських і білоруських тенісистів не допустять до Вімблдону.