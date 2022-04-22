Олімпійського чемпіона відсторонили від міжнародних змагань за підтримку війни в Україні [ Редагувати ]
Міжнародна федерація плавання (FINA) усунула на 9 місяців від участі у змаганнях під своєю егідою дворазового олімпійського чемпіона з плавання Євгена Рилова. Про це йдеться в заяві федерації.
Усунути Євгена Рилова (Росія) від участі у всіх змаганнях і заходах, організованих або санкціонованих FINA, включаючи будь-які міжнародні змагання, що значаться в календарі FINA, строком на дев'ять місяців.
Дисциплінарну справу щодо спортсмена відкрили через його участь у мітингу-концерті в московських "Лужниках" 18 березня на честь восьмої річниці окупації Криму, а також на підтримку вторгнення до України.
Після мітингу з Євгеном Риловим розірвав спонсорський контракт виробник екіпіровки для плавання Speedo.
Нагадаємо, що російських і білоруських тенісистів не допустять до Вімблдону.
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