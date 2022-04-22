"Сучасні" крилаті ракети рф оснащені електронікою 60-х років минулого століття - ГУР [ Редагувати ]
Українська розвідка з'ясувала, що так звані "сучасні" російські крилаті ракети оснащені електронікою ХХ століття. Ці деталі були розроблені ще у 60-х роках.
Про це повідомляє прес-центр ГУР МО.
За даними розвідки, ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік, хоча російські ЗМІ повідомляли про них як про "гордість новітньої високоточної російської зброї".
"Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної", - зазначають в ГУР.
Там пояснюють, що проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", "Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами радянського союзу.
Також, у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система "ПГИ-2М", яка була розроблена в 1977 році. Вона масово встановлювалася на літаках типу Су-27 або МіГ-29, радянського періоду виробництва.
"Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі", - констатують в розвідці.
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