В УПЦ пояснили, як відбуватимуться великодні богослужіння за умов воєнного часу [ Редагувати ]
У храмах та монастирях Української Православної Церкви пасхальні богослужіння відбудуться з дотриманням обмежень, зумовлених воєнним станом, що діє в Україні. Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, настоятелів храмів, намісників та ігумень монастирів закликали відповідально поставитись до заходів безпеки під час пасхального богослужіння.
"У разі погодження з відповідними військовими адміністраціями, пасхальне богослужіння може бути звершене у нічний час. Під час нічного пасхального богослужіння настоятелям храмів, намісникам та ігуменям монастирів необхідно забезпечити суворе дотримання вірянами правил комендантської години, сигналів повітряної тривоги тощо. Дотримання правил комендантської години передбачає прибуття на богослужіння до початку комендантської години та неухильне перебування у храмі/монастирі до завершення комендантської години (у Києві та Київській області комендантська година на даний час запроваджена з 22.00 до 5.00)", - йдеться у роз’ясненні.
За необхідності, з благословення єпархіального архієрея, пасхальне богослужіння може бути перенесене на ранок 24 квітня.
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