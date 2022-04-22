Російські окупанти обстріляли лікарню в Лимані Донецької області. В результаті пошкоджено будівлю самої лікарні, а також прилеглі будинки.

Про це повідомляє в Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Обласна травматологічна лікарня в Лимані була обстріляна сьогодні російською армією з систем залпового вогню "Ураган". Прямі попадання снарядів спричинили пожежу і руйнування як в лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети", - зазначив він.