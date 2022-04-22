Окупанти з "Ураганів" обстріляли лікарню в Лимані (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли лікарню в Лимані Донецької області. В результаті пошкоджено будівлю самої лікарні, а також прилеглі будинки.
Про це повідомляє в Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Обласна травматологічна лікарня в Лимані була обстріляна сьогодні російською армією з систем залпового вогню "Ураган". Прямі попадання снарядів спричинили пожежу і руйнування як в лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети", - зазначив він.
по темі
Німецький канцлер Олаф Шольц поділився подробицями військово-технічної допомоги Україні в протистоянні воєнному вторгненню рф
Динаміка переговорів з Києвом про припинення вогню "залишає бажати кращого", українська сторона "не демонструє сталості за погодженими моментами". Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков
В суботу, 16 квітня, військовий експерт та радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росія вже програла війну проти України
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про план росії та що загарбники планували зробити після вторгнення в Україну
Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли до росії понад 500 тисяч громадян України
Російські війська продовжують стягуватись для атаки сходу України. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies. Просування військ армії РФ спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків у Бєлгородській області вздовж кордону з Україною