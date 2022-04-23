У Польщі на вугільні шахті сталася аварія, шукають 10 гірників [ Редагувати ]
На вугільній шахті поблизу населеного пункту Ястржембе-Здруй на півдні Польщі в ніч проти суботи стався сильний поштовх і витік метану.
Про це повідомляє TVN24.
Рятувальникам поки що не вдається встановити контакт із 10 гірниками, ведеться рятувальна операція.
У районі аварії перебували 52 робітники, 42 з них вийшли на поверхню самостійно.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який приїхав на шахту, сказав у другій половині дня, що до гірників "ще понад 300 метрів".
Представник Ястржембської вугільної компанії повідомив, що ні вибуху, ні пожежі після поштовху в шахті не було.
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