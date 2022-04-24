Сайт найбільшої онлайн-платформи для гри в шахи Chess.com став недоступним у росії. Про це повідомляє "Роскомсвобода".

Роскомнагляд заблокував дві сторінки сайту зі статтями "Українські шахісти під час війни" та "Про війну в Україні". Рішення про блокування сторінок 23 квітня ухвалила Генпрокуратура РФ.

Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї з його сторінок призвело до повного блокування сайту.

16 квітня російський шахіст, гросмейстер Сергій Карякін заявив, що шаховий портал Chess.com "примусово замінює російський прапор у всіх наших шахістів", а замість нього дає посилання "на образливу пропагандистську статтю". Карякін закликав скаржитися на Chess.com у Роскомнагляд та вимагав блокування сайту.

У березні дисциплінарна комісія Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) вирішила на півроку дискваліфікувати російського гросмейстера Сергія Карякіна через те, що він підтримав російське вторгнення в Україну.