У росії заблокували Chess.com - найбільшу в світі онлайн-платформу для гри в шахи [ Редагувати ]
Сайт найбільшої онлайн-платформи для гри в шахи Chess.com став недоступним у росії. Про це повідомляє "Роскомсвобода".
Роскомнагляд заблокував дві сторінки сайту зі статтями "Українські шахісти під час війни" та "Про війну в Україні". Рішення про блокування сторінок 23 квітня ухвалила Генпрокуратура РФ.
Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї з його сторінок призвело до повного блокування сайту.
16 квітня російський шахіст, гросмейстер Сергій Карякін заявив, що шаховий портал Chess.com "примусово замінює російський прапор у всіх наших шахістів", а замість нього дає посилання "на образливу пропагандистську статтю". Карякін закликав скаржитися на Chess.com у Роскомнагляд та вимагав блокування сайту.
У березні дисциплінарна комісія Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) вирішила на півроку дискваліфікувати російського гросмейстера Сергія Карякіна через те, що він підтримав російське вторгнення в Україну.
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