У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули мирні жителі [ Редагувати ]
За неділю, 24 квітня, у Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло 5 мирних жителів. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павла Кириленка.
Внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканців Донецької області:
- 2 у Новоселівці,
- 2 у Красногорівці Очеретинської громади,
- 1 у Новомихайлівці.
Також ще п’ятеро цивільних зазнали поранень.
Орім того, у Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення у Луганській області.
Зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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