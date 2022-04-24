У зоні ООС відбито сім атак ворога [ Редагувати ]
Протягом доби, 24 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили сім атак ворога. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Повідомляється, що українські захисники знищили:
- 13 танків
- три артилерійські системи
- чотири бойові броньовані машини
- 18 одиниць автомобільної техніки
- чотири паливозаправники противника.
Підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
За тиждень військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 63 ворожі атаки та знищили:
- один зенітний ракетний комплекс окупантів
- 55 танків
- 20 артилерійських систем
- 114 одиниць броньованої техніки
- шість бойові броньовані машини
- дві одиниці спеціальної інженерної техніки
- 62 одиниці автомобільної техніки
- п'ять паливозаправників російської армії.
Підрозділами ППО збито п'ять літаків, один вертоліт, 28 безпілотних літальних апаратів та три крилаті ракети ворога.
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