Військове керівництво рф в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні. Про це свідчать нові перехоплення СБУ. Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.

Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я... Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца...

Окупант наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопосадове керівництво.

Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили... Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало...

І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють - пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю.

Нагадаємо, що окупанти намагаються наступати на Миколаїв і Кривий Ріг.