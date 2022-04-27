"Комбригу прилетело, кишки ему собрали обратно в живот": окупанти несуть величезні втрати в Україні (аудіо) [ Редагувати ]
Військове керівництво рф в рази занижує втрати окупантів на війні в Україні. Про це свідчать нові перехоплення СБУ. Зокрема, показовою є ось ця розмова двох росіян, один із яких воює.
Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я... Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца...
Окупант наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопосадове керівництво.
Командующему бригады прилетело (генеральська посада - прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили... Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало...
І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють - пропагандистські казки, які їм розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю.
Нагадаємо, що окупанти намагаються наступати на Миколаїв і Кривий Ріг.
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