Окупанти ведуть наступ у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Також російські війська продовжують наземний наступ південніше Ізюму в напрямку Барвінкового та Слов'янська. Водночас українські війська проводять контрнаступи під Харковом та Миколаєвом.

У вечірньому зведенні на 18:00 26 квітня Генштаб повідомляв, що російська армія веде наступ на Барвінкове, Рубіжне, Попасну та Мар’їнку.

В ранковому зведенні 27 квітня Генштаб повідомив, що на Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку.