Окупанти наступають на Миколаїв і Кривий Ріг - Інститут вивчення війни [ Редагувати ]
Окупанти ведуть наступ у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.
Також російські війська продовжують наземний наступ південніше Ізюму в напрямку Барвінкового та Слов'янська. Водночас українські війська проводять контрнаступи під Харковом та Миколаєвом.
У вечірньому зведенні на 18:00 26 квітня Генштаб повідомляв, що російська армія веде наступ на Барвінкове, Рубіжне, Попасну та Мар’їнку.
В ранковому зведенні 27 квітня Генштаб повідомив, що на Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку.
по темі
Окупанти не залишають спроб захопити Кривий Ріг та сусідні села. Вночі вони проводили масований обстріл із різних артилерійських систем
Місто постійно обстрілюють, росіяни все ще намагаються взяти його в облогу
Окупанти розпочали наступ на Кривий Ріг. За словами очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, що проходить посеред Херсонщини, але зазнали втрат
Окупанти в Херсонській області проводять організацію наступально-ударних формувань
Окупаційні війська в черговий раз обстріляли Миколаїв