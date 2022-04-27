Малюки майже місяць перебували в реанімації на штучній вентиляції легень

Львівські медики врятували передчасно народжених близнят із Києва. Сестрички Діана та Софія захворіли на пневмонію, перебуваючи у бомбосховищі столичного Охматдиту. У важкому стані їх евакуювали до Львова, де півтора місяця лікарі боролися за життя дівчаток. Маленьких та їхню маму провідала Вікторія Балицька.

Діані та Софії по сім місяців. Близнята вже пережили звуки сирен та ударів ракет, холод підвалів і тисняву евакуаційного поїзда.

Катерина Павленко, киянка мама дітей:

Це зліва від мене Діана, в неї більш такий, вона більш рухлива, більш вимоглива. Якщо Софія на руках, то вона не може цього терпіти - треба її також біля нас ложити. Зараз навпаки, але Софія більш терпляча.

Дівчатка народилися на 24 тижні із характерними захворюваннями. Тож війна застала їх з мамою у Київському Охматдиті.

Катерина Павленко, киянка, мама дітей:

Нам було дуже гарно чути й вибухи, й постріли. І кожен день було все ближче і ближче.

Перебувати у бомбосховищі з двома хворими немовлятами було дуже важко.

Катерина Павленко, киянка, мама дітей:

Через те, що двоє, через те, що у Діани був зонд в носі й вона харчувалася через зонд, сьо там таке? Через бутилочку їй важко було.

В укритті перебували малюки із респіраторними захворюваннями. Діана та Софія заразилися. А згодом у близнят розвинулася важка двобічна пневмонія. Для недоношених діток це дуже небезпечно, тож їх евакуювали до Львова.

Лідія Наконечна, завідувачка відділення львівської лікарні:

Дівчатка в нас важили 690 і 750 грамів. До нас вони поступили вже у віці п'яти місяців. І звичайно стан їх був важкий.

Малюки майже місяць перебували в реанімації на штучній вентиляції легень.

Віра Приймакова, завідувачка реанімаційного відділення лікарні:

Діана була у вкрай важкому стані, було налагоджено штучну вентиляцію легень, медикаментозну підтримку, антибіотикотерапію і все решта. Софія поступила до нас вже через два дні після поступлення в стаціонар, теж з негативною динамікою.

Зараз дівчатка вже дихають самостійно і набирають вагу. А їхня щаслива матір дякує лікарям та мріє про Перемогу.