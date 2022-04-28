Україна залишає за собою право завдавати ударів по складах і базах рф - Подоляк [ Редагувати ]
Україна захищатиметься від російської військової агресії у будь-який спосіб, зокрема й превентивними ударами по складах і базах рф. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об‘єктах, заявив Блінкен (держсекретар США - ред.). Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає.
Нагадаємо, що росія погрожує ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві.
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