У сховищі заводу "Азовсталі", де тривають оборону захисники міста, обвалилася операційна. Про це повідомляє полк "Азов".

Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі, і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені.

Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше.

Відео було знято одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим.

Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації.

Захисники Маріуполя закликають міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю.

Нагадаємо, що Росія не відмовилася від хімічної атаки на "Азовсталі".