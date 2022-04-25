Росія не відмовилася від хімічної атаки на "Азовсталі" - ГУР [ Редагувати ]
За даними української сторони, російська армія не відмовилася від планів застосувати хімічну зброю проти захисників і мирного населення на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Для цього планується скинути бомби з отруйними речовинами.
Про це повідомляється у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.
Проти людей, що знаходяться на території заводу "Азовсталь", може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС рф, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників і мирного населення з приміщень підприємства.
Зокрема, розвідка вважає, що російські військові можуть завдати бомбово-ракетні удари артилерійськими і авіаційними боєприпасами з отруйними речовинами. Крім того, паралельно хімічні війська можуть розпорошити аерозолі.
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