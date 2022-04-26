Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях "Азовсталі" (фото 18+) [ Редагувати ]
У мережі з'явились фото військового шпиталю на Азовсталі. Відомий тележурналіст та речник МВС в минулому Артем Шевченко опублікував шокуючі кадри з підземель "Азовсталі".
На оприлюднених світлинах видно, в яких умовах доводиться медикам рятувати життя цивільних людей, які опинилися відрізані від світу завдяки рашистській навалі.
Увага! Фото 18+
по темі
Поблизу села Виноградне біля Маріуполя зафіксували нове масове поховання місцевих жителів
Російські окупанти продовжують завдавати бомбові удари по Маріуполю, всупереч наказу путіна
Зеленський схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі
Україна третій день поспіль не може узгодити з російською стороною гуманітарні коридори
володимир путін заявив, що росія не може підписати гарантії безпеки України, поки не буде вирішено питання з приналежністю Криму і Донбасу