В Україні стартувала інформаційна кампанія "Дитина не сама". Однойменний чат-бот із інформацією зараз працює в телеграмі. Аби тимчасово прихистити маленьких українців, заявки у цей чат уже подали майже 15 тисяч сімей.

А от родина волонтерів з прифронтового Миколаєва не лише пройшла всі необхідні процедури, але і забрала додому трьох сиріт. Тепер мають вісьмох діток і спільні мрії - про щасливе майбутнє у мирній Україні. Як живуть діти у новій родині - далі.

-У нас снег пошел. Не поверите!

Так розпочиналася дорога у нове життя для Андрія, Ярослава та Христинки. Із Закарпаття, куди їхній інтернат евакуювали після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, дітей забрали додому, в Миколаїв.

Ще кілька днів тому діти не знали один одного, а тепер вони - одна велика родина.

Валентина Ткаченко, багатодітна мама, волонтер:

Нам говорили зачем, это сложные дети. Это подростки, это становление характера. Их переделывать. Это сложно на самом деле. Но для меня это несложно, у нас было уже два подростка своих. Мне хотелось именно таким детям войти в жизнь. Для них это опора.

Подружжя Ткаченків багато років допомагає дітям із інвалідністю, а нині опікуються ще й самотніми пенсіонерами. Маючи власних двох доньок і двох синів, кілька років тому вони вперше наважилися на всиновлення. А тепер вирішили дати шанс на повноцінне життя – аж трьом дітям!

Андрію - 16. Про те, як жив раніше з наркозалежною матір'ю, - згадувати не хоче. А от про майбутнє - думає часто - має намір стати програмістом і видати збірку власних віршів.

Андрій Ткаченко, всиновлена дитина:

Тут обо мне заботятся. Не надо думать о проблемах насущных. У меня есть время уделить себе. Тепло, уют, спокойствие.

15-річний Ярослав родинної любові та піклування не знав ніколи. Постійно п'яну мати та побої вітчима не може забути і досі. Але тепер юнак звикає до того, як це - жити у справжній родині.

Ярослав Ткаченко, всиновлена дитина:

Начал готовить салаты. - Какие? - Пока не сильно большие. - С капустой молодой готовит. Разогревает вареники.

Валентина не приховує - мати велику родину не просто. Двоє старших синів уже вступили до вишів, а зараз захищають Харків і Миколаїв. Решту дітей - іще треба поставити на ноги. У невеликій орендованій квартирі Ткаченки ледь вміщуються, але радіють, що всі вони разом.

Валентина Ткаченко, багатодітна мама, волонтер:

Я настолько верю, что Николаев сильный, что наши ребята титаны! Я верю в своего сына. Да, блокада. Да, бомбят. Страха нет. Ни от войны, ни от того, что стало больше детей.

Процедуру всиновлення під час війни призупинено, але дітей можна прихистити. В телеграмі діє чат-бот під назвою "Дитина не сама". Там треба обрати потрібний розділ. Умить ви отримаєте поради й інструкції, як прихистити дитину, що залишилася без опіки; що робити, коли знайшли малюка; а також інші юридичні роз'яснення та телефон гарячої лінії. У цьому ж чат-боті можна залишити заявку на прихисток - ця опція доступна лише для громадян України, які перебувають на території держави.