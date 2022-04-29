На Луганщині вбили місцевого колаборанта Павла Шароградського - ГУР [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Новоайдарі на Луганщині 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром його знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину.
Після окупації Новоайдару запропонував новим "хазяєвам" свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.
"Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.
Щодо Павла Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви його смерті.
Нагадаємо, що 20 квітня у Херсоні розстріляли колаборанта Валерія Кулешова.
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