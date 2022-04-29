До Євробачення залишилося майже два тижні, і наші хлопці з гурту Калуш із піснею "Стефанія" готові гідно представити Україну на цьому конкурсі. Євробачення позиціонує себе як конкурс поза політикою, тому деякі фрагменти із виступу гурту довелося змінити. Як готуються музиканти до свого виступу перед Європою - дивіться далі.

Пісня "Стефаніє" наживо звучить на площі Ринок у Львові. Хлопці у доброму гуморі вирушають до італійського міста Турин, де й відбудеться цього року пісенний конкурс "Євробачення". Перед поїздкою - трохи закулісся.

Олег Псюк, соліст гурту "Kalush":

Панамка буде точно, синьо-жовта символіка також, але так утримано. Костюми будуть відрізнятися напевно на відсотків 50. Останнє слідкуйте. Стосовно мами, то я не знав, що вона буде на нацвідборі, це був сюрприз. По офіційній інформації, вона не їде. Ну, побачимо, я не знаю, що від неї чекати.

Жодної політики на Євробаченні. Це офіційна позиція організаторів пісенного конкурсу. Тому українській стороні довелося внести певні корективи у виступ гурту.

Олексій Жембровський, режисер-постановник:

В діалозі з ББЮ уже переробили кілька разів номер, обходячи ці протокольні моменти, тому ці питання вже вирішено. І візуально буде достойно. В центрі уваги звичайно буде фокус на артистів, які передають цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі.

Через війну провести достатню кількість репетицій гурту не вдалося.

Олег Псюк, соліст гурту "Kalush":

Велика відповідальність, в принципі конкурс Євробачення, як репрезент своєї країни, але у цій ситуації, коли у нас війна, то я думаю, що це у декілька раз відповідальність збільшується, тому ми відчуваємо її і зробимо все можливе, щоб гідно представити нашу країну.

У Турині вже заплановані прес-конференції з гуртом. Там хлопці намагатимуться донести світу правду про напад росії на Україну.

Оксана Скибінська, голова делегації України на Євробаченні:

Ми керуємося правилами конкурсу, ми розуміємо неполітичний характер конкурсу, але це не означає, що ми не можемо не розповідати про нас, що болить, що стосується нас. Ті особисті історії, які є у членів нашого гурту. Ми в тій реальності, в якій є, і ми її можемо доносити.

А ось виступу представників росії на конкурсі - не буде!

Микола Чернотицький, голова правління "Суспільного мовлення":

Ми звернулися до європейської мовної спілки, щодо того , що неприпустимо участі росії в такій організації, яка підтримує демократію і розділяє цінності. Частково погодилась з нами і Європейська мовна спілка, відхилила участь росії і вона не бере участь у Євробаченні.

Виступ гурту "Калуш" Оркестра частково профінансували "Суспільний мовник" і закордонні партнери. Офіційно Євробачення розпочнеться 10-го травня. Україні букмекери прогнозують - перемогу!