Де в Україні відновили планові операції та госпіталізації [ Редагувати ]
В Україні знову відновили планові операції та госпіталізації, які були призупинені у перші дні війни. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону.
Їх проводять у більш безпечних регіонах країни.
Так, після того, як система адаптувалася до умов бойових дій, та стало зрозуміло, де більше завантаження, а де - більше можливостей, відновити планові госпіталізації та планові операції дозволили за рішенням головного лікаря медзакладу.
Так, на заході та у центрі країни нині планові операції та планові госпіталізації проводять. Є питання із Донецькою, Луганською, частиною Запорізької, Миколаївської області. Там з об’єктивних причин планові оперативні втручання не проводяться, оскільки ми не можемо гарантувати безпеку пацієнтам, адже там відбуваються цілеспрямовані напади на лікарні. Для того, щоб отримати планову меддпопомогу у таких випадках ми радимо пацієнтам виїжджати на більш безпечну територію країни.
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