В Україні знову відновили планові операції та госпіталізації, які були призупинені у перші дні війни. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону.

Їх проводять у більш безпечних регіонах країни.

Так, після того, як система адаптувалася до умов бойових дій, та стало зрозуміло, де більше завантаження, а де - більше можливостей, відновити планові госпіталізації та планові операції дозволили за рішенням головного лікаря медзакладу.