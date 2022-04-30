Окупанти обстріляли Дніпропетровську область [ Редагувати ]
В суботу зранку, 30 квітня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Про це в Telegram-каналі пише очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Ворог вів вогонь по Великій Костромці у Криворізькому районі та по одному з сіл Синельниківського району.
Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав.
За його словами, також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.
Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта. Нехай день буде мирним.
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