В суботу зранку, 30 квітня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Про це в Telegram-каналі пише очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ворог вів вогонь по Великій Костромці у Криворізькому районі та по одному з сіл Синельниківського району.

Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав.

За його словами, також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.