Адміністрація президента США Джо Байдена планує переманювати висококваліфікованих фахівців з росії, спростивши для них правила отримання віз. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Білий дім запропонував Конгресу скасувати для деяких претендентів на робочу візу в США з росії вимогу підтвердження працевлаштування.

Американська влада планує поширити пропозицію на росіян, які мають ступінь магістра або доктора наук у галузі науки, технології, інженерії або математики, отриману в США або за кордоном.

Адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США тим, хто має досвід роботи в галузі напівпровідників, космічних технологій, кібербезпеки, перспективних технологій та комп'ютерних систем, ядерних технологій, штучного інтелекту, розробки ракетних двигунів.

Прессекретар Ради національної безпеки при президенті США заявив, що ці зусилля покликані у короткостроковій перспективі послабити високотехнологічні ресурси росії, а довгостроковій - підірвати інноваційну базу, зміцнивши при цьому економіку та національну безпеку США.

Після початку російського вторгнення в Україну росію залишило багато висококваліфікованих фахівців. В адміністрації Байдена пов'язали це з "обмеженими фінансовими можливостями, спричиненими санкціями" США та інших країн.

Економіст Чиказького університету Костянтин Сонін заявив 8 березня, ґрунтуючись на статистиці різних країн, що "за останні 10 днів з росії втекли понад 200 тисяч людей". Російська асоціація електронних комунікацій повідомила 22 березня, що з росії поїхали 50-70 тисяч IT-фахівців, а ще 70-100 тисяч, за прогнозом, поїдуть у квітні.

Нагадаємо, що США обмінялася з росією ув'язненими.