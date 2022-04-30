Російські окупанти заборонили маломірним судам виходити в район Азовського моря через бойові дії. Про це повідомили у Прикордонному управлінні ФСБ росії, передає ТАСС.

З 00:00 годин 30 квітня 2022 року заборонено плавання в Азовському морі на північ від паралелі 45 градусів 40 хвилин північної широти всім маломірним судам, включаючи судна, які не підлягають державній реєстрації, прогулянковим, спортивним вітрилам, надувним плавзасобам і плавзасобам для зайняття спортом на воді (віндсерфінг, сабдоска та їх аналоги).

Раніше в Єйському та Щербинівському районах Краснодарщини, які межують акваторією Азовського моря з територією України, з 11 квітня по 26 квітня діяв високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки у зв'язку з веденням бойових дій.

Нагадаємо, що раніше росіяни замінували рекомендаційні шляхи комерційних судів від Босфору до Одеси. Це прикривається брехнею про "зірвані штормами українські міни".