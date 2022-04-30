Росіяни не можуть просунутися на Ізюмському напрямку, однак захопили Ямпіль - ISW [ Редагувати ]
Українська армія успішно уповільнює атаки російських загарбників на сході України. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни в оперативному зведенні за 29 квітня.
- Російська армія змогла лише трохи просунутися на захід від Сєвєродонецька, однак за останні 24 години не змогла просунутися на Ізюмському напрямку.
- Серед тактичних успіхів російських сил - захоплення Ямполя.
- Російські війська продовжували обстрілювати всю лінію фронту на Донеччині та Луганччині і 29 квітня досягли кількох тактичних успіхів в районі Лимана.
- Українські контратаки в Харкові навряд чи переростуть у великий контрнаступ найближчими днями, але можуть змусити Росію передислокувати сили, призначені для атаки на Ізюм, для утримання оборонних позицій навколо міста.
- На Луганщині українські війська 29 квітня відбили спробу наступу росіян на селища Орехово і Светличне.
На карті навколо обведені місця вчорашніх битв.
Нагадаємо, що на Харківщині під Ізюмом українські армійці знищили 30 одиниць ворожої техніки.
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