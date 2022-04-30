І як я вже сказав, зараз до Маріуполя прикута увага всього світу. Врятувати Маріуполь. Акція під таким гаслом пройшла у місті Берн. Українці, які через війну виїхали до Швейцарії, зібралися біля посольства Британії. У багатьох з учасників цього мітингу, рідні та близькі заблоковані на "Азовсталі". Тож про жахи, які творить там російська армія, знають не з чуток. Подробиці у матеріалі - Світлани Прокопчук.

Марина із дітьми до посольства Британії прийшла з набором фарб. Втім, малює вона лише синьо-жовтими. За полотно - обличчя учасників акції. Сюжет у всіх один - український стяг.

Марина Філяревич, учасниця акції:

Коли малюю прапор, відчуваю гордість, відчуваю силу, відчуваю об'єднання нашої громади.

У вишиванках та з плакатами - зібралося кількадесят українців. Марта говорить крізь сльози.

Марта Висоцька, учасниця акції:

Не розумію чого це відбувається. Чого ми не можемо прикласти мільйон зусиль для того, щоб врятувати всіх людей, які там зараз помирають. (плаче) Мені так болить душа, серце, я не можу жити нормально. Якщо це допоможе, я готова тут зранку до ночі стояти з цим плакатом. Я не вмію малювати, мені дуже соромно його нести. Але це все, що я могла зробити.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб війни. Українські військові вже другий місяць чинять опір загарбникам - під постійними обстрілами і бомбардуванням.

Наталія Шевченко, учасниця акції:

Мариуполь может спасти только мощная общественная поддержка. Важна реальная помощь правительства, на правительственном уровне, отозваться всем странам и не только словами...

Ірина Пилипенко, учасниця акції:

Я думаю, що в першу чергу треба якось впливати на росію. За рахунок акцій, будемо сподіватись, що буде більше допомоги.

Про заблокованих на заводі людей учасники акції знають не з чуток. У кількох з них там рідні та близькі.

Марія Реутова, співорганізаторка акції:

Кожного дня по 50 надважких бомб падає на тих вцілілих людей, які чекають нашої допомоги. Чекають допомоги всього світу. Ми знаємо, що це можливо.

Тож українці розраховують, що цивілізовані країни допоможуть провести "екстракцію" - вивезти військових і цивільних із "Азовсталі" на територію третьої держави.

Олександра, організаторка акції: