Польща готова виступити гарантом безпеки України в майбутній мирній угоді з російською федерацією. Але не підтримає документ зі здачею українських територій. Про це повідомляє голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю для gazeta.pl.

За його словами, Польща не ухилятиметься від відповідальності як гаранта безпеки України. На сьогодні триває обговорення проекта угоди, який Офіс українського президента розіслав усім потенційним гарантам.

Якщо буде досягнуто мирну угоду, нас цікавить тільки така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І тільки та, на яку погодяться українці.

Він повідомив, що в консультаціях беруть участь США, Великобританія, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина і деякі інші країни.

На даний момент... я не можу надати ніяких подробиць. Ми не будемо ухилятися від своїх зобов'язань, і я можу вас запевнити: не буде підтримки жодної мирної угоди, яка віддасть Україну росії. Чемберлену не буде місця (британський прем'єр, який пішов на поступки Адольфу Гітлеру в 1938 році, - ред.).

Він також підкреслив, що Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО в осяжному майбутньому, тому гарантії повинні бути іншими, але "не такими смішними як в Будапештському меморандумі".