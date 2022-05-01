Росія продовжує наступ на Сході: ексклюзивний матеріал з гарячих точок [ Редагувати ]
Росія продовжує наступ на Сході. Ворог обстрілює українські позиції та стягує залізницею техніку до прикордонних з Україною районів. Утім, у Пентагоні вважають, що рф відстає від свого графіка наступу на Донбас. І щоб приховати свої поразки, хоче створити умови для тривалих наступальних атак, повідомляють у Генштабі.
Руслан Смещук зараз на позиціях неподалік від окупованої Горлівки. Яка там ситуація і що кажуть військові - дивіться у його ексклюзивному матеріалі.
Лінія оборони в районі окупованої Горлівки. Тут росіяни вже декілька разів намагалися прорвати українську оборону.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
Наразі ведеться танковий бій, накривають наші позиції. З вечора, з середини ночі - і не було хвилини тихої. Постійно ведеться обстріл. Хочуть взяти певний напрямок, але наші хлопці стоять - тримають оборону, молодці. Тримаємо за них кулаки.
Навкруги вирви, та залишки ворожих снарядів. Сюди часто, як тут кажуть, - прилітає. Ну а доки снаряди не рвуться прямо над головою, це майже тиша. Звісно, за стандартами вояків, не цивільних.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Зараз ми чуємо вибухи кожні декілька хвилин, навіть кожну хвилину. Це йде бій на сусідніх позиціях із застосуванням танків, артилерії, мінометів. І таку ситуацію вояки називають відносно спокійною.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Це артилерія ствольна працює. По сусідам.
Сергій на фронті всього рік. Служба почалася ще за відносно спокійного часу. А потім – 24-те лютого. Вторгнення. Хлопець не стидається – каже, тоді стало страшно. Але ось - два місяці запеклих, важких боїв із застосуванням всього спектру російських озброєнь - і він призвичаївся.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Коли начався цей заход, коли ракети по нам почали працювати. І взагалі по Україні - тоді було….якось незвично…страшно? Таке да, перший раз же почали працювати. А зараз вже по обичному якось.
А ось інший Сергій, він мобілізований. Мобік - як кажуть самі вояки. До лав ЗСУ став буквально перед самим вторгненням, а до того п'ять років воював на Сході. Вторгнення для нього не стало неочікуваністю.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Я ще за 3 тижні до 24-го сказав своєму роботодавцю, що скоро мені прийде повістка. Тому що переміщення техніки, стільки осіб, то не просто помахати шашкою. Я зібрав рюкзак і чекав, коли почнеться.
Вояк має просту і ясну ціль.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
І щит, і меч. Якщо цього не зробимо ми - то буде біда. То доведеться це робити комусь іншому. Прольється багато сліз - і ми цього не хочемо! Ми знаємо, що ми тут і зараз - щоб зупинити все це страшне зло, що звалилося на Україну.
І зло карають. Днями на цьому напрямку була знищена російська реактивна батарея "Ураганів". А саме три реактивні установки, п'ять вантажівок заряджання, до того ж, ще і повних ракет - ось як вони вибухали. Батарею знищили, коли вона готувалась завдати удару по вільній території. На жаль, не всі обстріли вдається так вдало попередити.
Це фронтовий Нью-Йорк, селище навпроти Горлівки. Тут знаходиться фенольний завод - це дуже небезпечне та токсичне хімічне виробництво. Днями завод накрила ворожа артилерія - загинуло щонайменше троє місцевих жителів. Зараз селище знелюднене - хто міг, вже виїхав. Залишилися ті - або кому їхати ні до кого, або ті, хто тікати в нікуди не хоче.
Ніна Ковальчук, жителька Нью-Йорку:
Вареники с вишнями, вареники с вишнями - мы там были лишними - и здесь не свои песня такая была у Успенской. Куда мне в 81 год ехать? Со своими болячками?
Тож лишається просто жити посеред цього пекла і зберігати уламки хоч якоїсь нормальності. Ніна Олександрівна, наприклад, попри все підтримує порядок в домі. В неї самий красивий будинок на вулиці.
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Місто нескорених! "Азовсталь" продовжує тримати оборону. Тим не менш, в Маріуполі російські окупанти почали встановлювати свої порядки. Розповсюджують містом листівки з так званими "правилами життя" в окупації.
До жителів Каховки, а з нею - і всієї Херсонщини - звертаються наші захисники. Просять чекати й вірити.
Їх не пускають наші підрозділи. Тож орда вдається до вже звичних терористичних методів - здалеку накриває ракетами житлові квартали.
Зафіксувати ворога, не полишаючи командного пункту. Точково зреагувати та максимально зберегти ресурси. Це ті завдання, які поставили перед собою члени цієї команди після 24 лютого.
Основні сили російська армія зосередила на напрямках Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної. Це на Луганщині. А на Донеччині атакує Слов'янськ і Краматорськ.