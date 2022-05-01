У Запоріжжі - гостра нестача крові. Через тимчасову окупацію медики не можуть поповнювати запаси для проведення важких операцій. Тож, чекають на донорів усіх груп в обласному центрі служби крові. Детальніше - далі.

У черзі до реєстратури Запорізького обласного центру служби крові - бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Олена Жупіна. Титулована спортсменка прийшла здавати кров, що зараз так необхідна у лікарнях.

Олена Жупіна, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду:

Если мы можем чем-то помочь, помочь деткам, помочь людям, которые нуждаются в нашей крови, и если нам Господь дал сильную кровь, то мы ей должны делиться. Есть возможность - мы всегда с удовольствием принимаем участие в таких сдачах.

Кожен потенційний донор спочатку має здати аналіз крові. Якщо протипоказань нема, він іде до зали, де й забиратимуть кров. Марія - хвилюється. Раніше донором вона ніколи не була.

-Я очень хотела помочь, сдать кровь кому-то…

У кріслі донор проводить хвилин 10, поки пластиковий мішечок наповнюється кров'ю. Далі зібраний матеріал несуть до центрифуги, аби поділити на компоненти.

Лариса Юрченко, завідувачка відділу заготівлі крові Запорізького обласного центру служби крові:

Кров розділяється на еритроцити та плазму - для цього нам потрібна центрифуга. Кров центрифігується, крутиться отак. Потім, коли ми її витягаєм з центрифуги, вона набуває зовсім іншого вигляду, чим люди зазвичай звикли уявляти. Нижній шар - еритроцити, середній - лейкотромбошар, і зверху буде гарна жовтенька плазма.

Жовта рідина у пластиковому мішечку - це плазма, яку переливають пацієнтам у лікарнях під час операцій. Нещодавно у Запорізькому центрі крові з'явилися нові центрифуги, що дозволили в рази збільшити обсяги переробки донорської крові.

Лариса Юрченко, завідувачка відділу заготівлі крові Запорізького обласного центру служби крові:

В ці центрифуги можна завантажити за раз 12 гемоконів. Сюди - 4, сюди - 12. Ми маємо дві такі центрифуги - 24 гемокона за раз, а до цього ми могли завантажити в старі центрифуги всього 12. Тобто ми маємо зараз і швидкість, і якість.

Щоденно в Запорізькому центрі крові приймають близько 60-ти людей. Утім через те, що на окупованих територіях регіону відділення цієї установи довелося закрити, лікувальні заклади області відчувають гостру нестачу донорської крові. Тому в медики раді кожному донору - з будь-якою групою та резус-фактором.