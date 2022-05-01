Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову з представником ЄС із закордонних справ та безпеки Жозепом Боррелем. Говорили про чергові санкції проти росії, членство України в ЄС та евакуацію з Маріуполя.

Про це повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба.

Я розмовляв з Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо росії, які мають включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що не може бути альтернативи надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Окрему увагу ми приділили подальшій безпечній евакуації з Маріуполя.

В свою чергу Жозеп Боррель повідомив, що мав розмову з Кулебою і солідарний зі своїм українським колегою.