Майже 4,5 млн тонн зерна, яке зараз перебуває в портах України, неможливо експортувати через те, що морські шляхи заблоковані російськими військами. Про це заявив директор німецького відділення Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік в інтерв'ю агентству DPA.

Зараз майже 4,5 млн тонн зерна знаходяться в українських портах і на судах і не можуть бути використані за призначенням... Продовольство з України вкрай необхідне миру. Голод не може бути зброєю ні у військовому, ні в економічному плані.

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Директор німецького відділення Світової продовольчої програми ООН закликав відновити постачання продовольства з України, щоб "пом'якшити глобальну продовольчу кризу".

Європейські лідери неодноразово попереджали початок світової продовольчої кризи на тлі російського вторгнення до України, оскільки Україна є одним з провідних експортерів зернових.

В ООН зафіксували у березні зростання світових цін на продукти харчування на 12,6%, що стало рекордом з 1990 року. Таке подорожчання обумовлене насамперед підвищенням цін на олії (+23,2% за березень) та зернові (+17,1%).

Нагадаємо, що окупанти масово вивозять українське зерно до Криму.