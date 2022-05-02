Росія заблокувала в портах України 4,5 млн тонн зерна - ООН [ Редагувати ]
Майже 4,5 млн тонн зерна, яке зараз перебуває в портах України, неможливо експортувати через те, що морські шляхи заблоковані російськими військами. Про це заявив директор німецького відділення Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік в інтерв'ю агентству DPA.
Зараз майже 4,5 млн тонн зерна знаходяться в українських портах і на судах і не можуть бути використані за призначенням... Продовольство з України вкрай необхідне миру.
Голод не може бути зброєю ні у військовому, ні в економічному плані.
Директор німецького відділення Світової продовольчої програми ООН закликав відновити постачання продовольства з України, щоб "пом'якшити глобальну продовольчу кризу".
Європейські лідери неодноразово попереджали початок світової продовольчої кризи на тлі російського вторгнення до України, оскільки Україна є одним з провідних експортерів зернових.
В ООН зафіксували у березні зростання світових цін на продукти харчування на 12,6%, що стало рекордом з 1990 року. Таке подорожчання обумовлене насамперед підвищенням цін на олії (+23,2% за березень) та зернові (+17,1%).
Нагадаємо, що окупанти масово вивозять українське зерно до Криму.
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