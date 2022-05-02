На Луганщині ЗСУ розгромили загін "вагнерівців" [ Редагувати ]
На Луганщині українські військові розгромили російських найманців зі штурмового загону "Барс-7", який входить до ПВК "Вагнер", яка вербувала найманців для війни в Україні. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
Велика група найманців прорвалася до першої траншеї нашого опорника. Проте українські воїни не здригнулися, прийняли ближній бій і повністю розгромили супротивника.
Рашисти зазнали важких втрат, багато вбитих, а 7 найманців загону "Барс-7" взяті в полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату 205 тисяч рублів (85 тис. грн).
Усі вони, захоплені з боєм із зброєю в руках, розповіли, що загін "Барс-7" вийшов на фронт 20 квітня. За 10 днів боїв, сказали, близько 150 убитих та поранених із 400 людей.
Причому в "Барс-7" було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші... Загалом, очевидна нестача людських ресурсів у РФ. Фактично Росія розпочала часткову мобілізацію.
Нагадаємо, що під Ізюмом ЗСУ знищили багато офіцерів та спецназ росії.
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