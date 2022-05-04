Байден призначив нового головнокомандувача сил НАТО в Європі [ Редагувати ]
Генерал Крістофер Каволі, який обіймав посаду командувача армії США в Європі та Африці, стане верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Про це повідомили у Пентагоні.
За даними американського Міноборони, кандидатуру Каволі висунув президент США Джо Байден, в альянсі її також узгодили.
Генерал армії Крістофер Дж. Каволі (висунутий) для призначення на звання генерала під час служби як верховний головнокомандувач союзних військ у Європі. НАТО також погодилося призначити генерала Каволі верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі.
Крім посади в НАТО, генерал Каволі також буде призначений командувачем європейського командування США.
Каволі замінить на посаді командувача сил НАТО в Європі, генерала ВПС США Тода Волтерса, який пропрацював три роки.
Про генерала Каволі відомо, що він має ступінь магістра російських та східноєвропейських досліджень Єльського університету, володіє російською мовою.
Нагадаємо, що глава Пентагону зробив заявив про вступ України до НАТО.
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