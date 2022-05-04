В окупованій Макіївці ЗСУ знищили нафтобазу (відео) [ Редагувати ]
В окупованій Макіївці на окупованій Донеччині стався потужний вибух. За словами очевидців, горить нафтобаза у районі Новоробочого селища.
В адміністрації Макіївки підтвердили факт обстрілу з боку ЗСУ.
Внаслідок вибуху на нафтобазі в Макіївці є загиблі, точна кількість уточнюється. На місці працюють надзвичайники.
Нагадаємо, що на Луганщині та Донеччині російські війська обстрілюють усю лінію фронту.
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