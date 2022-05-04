У Миколаєві рашисти перетворюють життя людей на пекло, а вулиці - на руїни. Сьогодні російська армія вкотре обстріляла місто та область. Детальніше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти.

Жителі Миколаєва та області останнім часом живуть у стані майже постійних обстрілів. Ворог знищує цілі житлові масиви!

А це село Киселівка. Постійними атаками окупанти перетворюють його на руїни. З 10-го березня в будинках селян нема ані світла, ані води.

Без води досі сидять і жителі Миколаєва. Втім там щодня комунальники бурять свердловини, а небайдужі доставляють воду в різні райони міста.

Росіяни гучно заявляють про свої мрії: створити "Таврійську губернію" та "Небесне місто" на Півдні України. У відповідь на такі сподівання ворога наші десантники показують, що насправді буде з тими, хто сунеться на українську землю, нехай навіть на важкій бронетехніці.

А заступниця голови Баштанського району області вирішила заробити на співпраці з рашистами. Колаборантка стала відкрито афішувати свою підтримку загарбникам. За свої злочинні дії жінці доведеться відповідати перед українським законом.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

У Миколаївській області на співпраці з ворогом викрили заступницю голови Баштанської Райради. Колаборантка публічно підтримувала загарбників і брала участь у численних "постановних" сюжетах росіян. Зловмисниці повідомлено про підозру. Наразі вона намагається сховатися на тимчасово окупованій території. Втім, СБУ продовжує документувати її злочинні діяльності, щоб затримати та притягнути до відповідальності.

Попри потужний натиск ворога, попри зраду деяких чиновників, Миколаївщина тримається. І щодня доводить - це українська територія, де понад усе чекають на перемогу. На цих кадрах - родина Ткаченків, які вже виховувала 6-тьох дітей, а тепер стала ще більшою. Валентина та її чоловік усиновили ще трьох малюків.