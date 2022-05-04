У Херсонській області всі оператори відновили мобільний зв'язок [ Редагувати ]
У Херсонській області фахівці відновили зв'язок всіх мобільних операторів. Про це стало відомо під час брифінгу голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.
Причиною зникнення зв'язку стало пошкодження в результаті обстрілу окупантами волоконно-оптичної мережі.
Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв’язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили постачання зв’язку в місті Херсон та Херсонській області. Кілька годин тому було відновлено постачання фіксованого зв’язку, тому ми можемо говорити, що Херсон - це Україна.
За його словами, окупанти обстріляли волоконно-оптичну мережу, що послугувало відключенню від живлення станції комутації в Херсоні.
Крім того, російські військові намагалися переключити станції на кримський канал, що є порушенням міжнародного законодавства.
Ми звернулися до Міжнародного Союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій до РФ. Аж до позбавлення їх права членства в МСЕ.
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