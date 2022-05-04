У Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник [ Редагувати ]
Фото: ворожий безпілотник (facebook.com/uvPivden)
Збройні сили України над Херсонської областю збили російський безпілотник.
Про це повідомляє угруповання військ "Південь".
Зокрема, підрозділ 17 окремої танкової бригади збив у Херсонській області ворожий безпілотник.
по темі
Prev Next
04 травня 2022 18:36 "Солдати божеволіють": СБУ перехопила нову розмову окупантів
Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що налякані своїми великими втратами на війні
04 травня 2022 17:46 У Міноборони не виключають нових провокацій рф напередодні 9 травня
російська федерація може готувати нові провокації або ж збільшити кількість обстрілів у зв'язку зі святкуванням 9 травня
04 травня 2022 17:30 Жертвами бомбардування драмтеатру в Маріуполі стали 600 людей - Associated Press
Під час бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі загинули близько 600 людей
04 травня 2022 17:13 Окупанти обстріляли з "Градів" громаду у Дніпропетровській області
Російські війська обстріляли з "Градів" Великомихайлівську громаду Дніпропетровської області
04 травня 2022 16:40 росія змінила тактику у війні: в Міноборони розкрили деталі
В Міністерстві оборони розповіли, як росія змінила тактику у порівнянні з першими днями війни